Ancora il gol dell'ex! Spinazzola la pareggia al 40'!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:25Notizie
di Antonio Noto

Al 40' il Napoli pareggia con Leonardo Spinazzola! Fendente da fuori area dell'ex di turno, in gol anche all'andata, deviazione con il polpaccio di Pisilli che rende la traiettoria imparabile per Svilar. 1-1 al Maradona.

