"Nonostante le tante difficoltà state onorando maglia e città!", lo striscione della Curva B
Striscioni in Curva B di incitamento e vicinanza alla squadra da parte degli Ultras. Agli uomini di Antonio Conte viene riconosciuto il massimo impegno nonostante i tanti infortuni che hanno decimato la rosa in questa stagione. Di seguito il testo dello striscione: "Non sappiamo quale sarà il nostro destino. Ma fino alla fine vi saremo vicino... Nonostante le tante difficoltà state onorando la maglia e la città!".
