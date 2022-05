Due giorni liberi per gli azzurri: fissata la ripresa degli allenamenti

Luciano Spalletti concede due giorni di riposo dopo il successo col Torino: domenica e lunedì liberi per gli azzurri. Lo si apprende dal sito ufficiale

Luciano Spalletti concede due giorni di riposo dopo il successo col Torino: domenica e lunedì liberi per gli azzurri. Lo si apprende dal sito ufficiale dellla SSC Napoli: "Dopo il successo a Torino, il Napoli riprenderà domani, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A".