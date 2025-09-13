Elmas, la corsa riparte: a Firenze può agganciare Zoff al 55esimo posto all time
Quest'oggi riparte la corsa di Eljif Elmas. Il macedone, che ha voluto fortemente il ritorno a Napoli stoppando tutte le altre offerte che aveva ricevuto, ha chance per entrare anche subito in campo. "Di loro abbiamo subito bisogno", ha detto Conte di Hojlund e, appunto, del macedone, che può proseguire la scalata migliorando numeri che erano straordinari al momento del suo addio essendo un ’99:
Nonostante il ruolo di dodicesimo (ed anche qualche protesta social sulle troppe panchine), Elmas in azzurro ha già raccolto 189 presenze (con 19 gol e 11 assist) scalando la classifica all time azzurra ed ancora oggi è davanti a pilastri dell’undici titolare come Rrahmani (177 gare) e Anguissa (155 presenze) mentre solo da poco l’hanno superato elementi come Lobotka (200) e Meret (214). Già a Firenze si riparte: entrando in campo effettuerebbe l’aggancio a Zoff e Carmignani salendo al 55esimo posto all time.
Classifica presenze all time (attivi):
14) Di Lorenzo 272
32) Politano 235
44) Meret 214
50) Lobotka 200
57) Elmas 189
63) Rrahmani 177
87) Anguissa 155
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
