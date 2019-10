Elmas scatenato! Firma una doppietta e trascina la Macedonia alla vittoria

Serata da incorniciare per Elif Elmas! Il giocatore del Napoli ha trascinato alla vittoria la sua Macedonia, arrivando a firmare una doppietta contro la Slovenia. L'1-0 al 50' con Pandev a servire il centrocampista azzurro che alza la testa e scarica in rete. Il secondo gol ancora Elmas abile a partire in contropiede, portandosi davanti al portiere e firmando con il piatto destro il 2-0! Il gol della bandiera della Slovenia soltanto al 90' con il rigore trasformato da Iicic. Elmas è rimasto in campo tutta la partita.