Empoli, la situazione infortuni in vista del Napoli: in tanti a rischio forfait

Alla ripresa dalla sosta nazionali, il Napoli avrà come prossimo avversario in campionato l'Empoli, che ospiterà gli azzurri al Castellani il 20 ottobre alle ore 12.30. In vista del match contro gli azzurri, il tecnico Roberto D'Aversa dovrà fare i conti con una lunga lista di indisponibili: in tanti infortunati salteranno la gara e altri sono invece da considerare in dubbio.

Partendo dagli assenti sicuri, sono out i lungodegenti Tyronne Ebuehi, Saba Sazonov e Samuele Perisan: i primi due hanno rimediato la rottura del legamento crociato (rispettivamente a marzo e settembre scorsi), il secondo portiere invece ne avrà ancora per qualche mese dopo l'operazione alla caviglia. Inoltre, ci sono diversi azzurri a rischio forfait: Szymon Zurkowski per un infortunio che gli ha fatto saltare la preparazione (sin qui non ha ancora giocato), Youssef Maleh per un risentimento all'adduttore mentre Luca Belardinelli è reduce da una lesione muscolare.