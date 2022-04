Empoli-Napoli, probabili formazioni Tmw: diversi dubbi per Spalletti

Il Napoli spera in rallentamento delle milanesi e si appresta ad affrontare la trasferta di Empoli, in programma domenica alle ore 15.

Il Napoli spera in rallentamento delle milanesi e si appresta ad affrontare la trasferta di Empoli, in programma domenica alle ore 15. Di seguito le ultime sulle formazioni Empoli-Napoli, raccolte dagli inviati di TMW.

Come arriva l'Empoli

Dovrebbero essere tutti a disposizione per la partita casalinga contro il Napoli. In difesa sembrano scontati i ritorni di Romagnoli e Parisi dal primo minuto con Ismajili e Cacace a fargli posto. Completano la retroguardia Stojanovic a destra e Viti in mezzo. Torna sicuramente Zurkowski, che ha smaltito il turno di squalifica e affiancherà Bandinelli e Asllani. Sulla trequarti si va verso la riconferma di Bajrami, mentre in attacco il recuperato Di Francesco sembra avanti rispetto a Cutrone e La Mantia.

Come arriva il Napoli

Diversi dubbi accompagnano il Napoli nei giorni che porteranno alla sfida di Empoli in programma domenica. Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly squalificato e dell’infortunato Lobotka, mentre altre situazioni saranno monitorate fino alle ore precedenti al match. Dovrebbe rientrare nella lista dei convocati Giovanni Di Lorenzo, da capire se potrà partire dal 1’, così come Ospina dopo l’attacco influenzale che lo ha messo ko per la Roma. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Ospina, con difesa composta da Zanoli (occhio come si diceva a Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana potrebbe trovare una maglia dal 1’ Demme, affiancato da Anguissa e Fabiàn mentre in attacco si va verso la conferma del tridente che ha iniziato il match con la Roma: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Osimhen riferimento centrale.