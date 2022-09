Esperienza, personalità, carisma: tutto quello che Spalletti si aspettava dal mercato

Esperienza, personalità, carisma: sono state queste alcune delle parole più utilizzate da Spalletti già a partire dal ritiro di Dimaro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Esperienza, personalità, carisma: sono state queste alcune delle parole più utilizzate da Spalletti già a partire dal ritiro di Dimaro. L'allenatore, avendo perso i senatori, i leader del gruppo, sperava di poter accogliere in rosa calciatori in grado di innalzare lo spessore anche caratteriale del gruppo oltre a quello tecnico. Invece si è ritrovato in rosa calciatori forti ma, a suo dire, "sostituti numerici di chi è andato via ma con minor esperienza internazionale". L'arrivo che sembrava probabile di Navas, e che lui si aspettava, avrebbe cambiato il giudizio su un mercato positivo, economicamente straordinario, ma che lascia qualche dubbio, nelle idee del tecnico.