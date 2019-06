Euro U21, Italia sotto con la Polonia al 45': Meret non riesce ad evitare lo svantaggio

Si conclude sul punteggio di 1-0 per la Polonia il primo tempo della sfida contro l'Italia, seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. Gara a senso unico, azzurrini ispirati e pericolosi, ma la beffa arriva al minuto 40 quando Bielik, difensore centrale, beffa Meret col mancino al volo dagli sviluppi di corner. Un tiro non irresistibile ma l'azzurro non è riuscito a lanciarsi sfiorando appena il pallone e deviandolo sul palo. Al 43' Orsilini ha pareggiato ma in fuorigioco.