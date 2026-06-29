Europei U19, buona la prima per l'Italia: battuta 2-0 la Serbia

Europei U19, buona la prima per l'Italia: battuta 2-0 la SerbiaTuttoNapoli.net
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lunedì 29 giugno 2026, 19:40Notizie
di Davide Baratto
Europei Under 19, l'Italia di Alberto Bollini vince 2-0 all'esordio contro la Serbia: i gol di Liberali e Idrissou valgono i primi tre punti nel girone

Buona la prima per l'Italia all'Europeo Under 19 contro la Serbia. Vittoria per 2-0 per gli azzurrini grazie alle reti di Mattia Liberali, nel primo tempo da calcio di rigore, e di Jamal Idrissou nel secondo tempo al 76esimo. La nazionale di Alberto Bollini trova così i primi tre punti nel girone e attende il risultato di Croazia-Ucraina, in programma stasera alle ore 21:00.

Il calendario delle partite dell'Italia:

Italia 2-0 Serbia
Italia-Croazia, giovedì 2 luglio ore 15:00
Italia-Ucraina, domenica 5 luglio ore 17:00