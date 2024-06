Ex obiettivo del Napoli, Almada si trasferirà al Lione: prima 6 mesi in Brasile

Thiago Almada, in passato accostato al Napoli, si trasferirà dalla MLS in Brasile per sei mesi. L'argentino sarà poi un nuovo giocatore del Lione in Ligue1.

A riferirlo su X, è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Thiago Almada al Botafogo, ci siamo! Visite mediche appena concluse per il talento argentino che si appresta ad unirsi all'Eagle Group. Almada giocherà 6 mesi al Botafogo prima di trasferirsi all'Olympique Lione a gennaio. Piano confermato, tariffa circa 20 milioni di euro per l'Atlanta Utd".

