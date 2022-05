Fabian festeggia le 165 presenze in azzurro: superato il capitano delle promozioni

Fabian Ruiz, match winner di Torino-Napoli, ha raggiunto con la gara giocata ieri la 165ª gara in maglia azzurra.

© foto di Insidefoto/Image Sport

