FC 25 svela i rating overall della Serie A: in Top 25 il Napoli ha solo Kvara

FC 25, il celebre videogioco di EA Sports sul calcio, ha svelato i rating overall dei calciatori della nostra Serie A. Al top c'è Lautaro Martinez a 89, mentre il primo e unico in Top 25 del Napoli è Kvaratskhelia con 84. Di seguito tutti gli overall.