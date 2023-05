Festa scudetto tra le suore: a Casoria ci sono le 'sisters act' del Napoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - Il Napoli ha anche le sue sue 'sisters act' che dal loro istituto religioso di Casoria seguono la squadra azzurra che si appresta a vincere lo scudetto. Sono le suore Francescane adoratrici della Croce, fondate da Maria Luigia Velotti, che per l'occasione hanno imparato gli inni della squadra condividendo i momenti di euforia con gli allievi e studenti del loro Istituto. ''Le sorelle - spiega all'ANSA suor Rosalia Vittozzi, la superiora generale - sono rimaste coinvolte nel clima di gioia che stanno vivendo i ragazzi. Un momento di sano agonismo sportivo che noi non possiamo che alimentare perche il calcio come qualsiasi tipo di sport se seguito e praticato con passio e disciplina contribuisce positivamente nella formazione personale e sociale dei ragazzi". Nelle camere, nei ballatoi e sui terrazzi della scuola le 40 suore, provenienti da diverse parti del mondo, hanno provato per giorni uno degli inni della squadra per poterlo cantare con i ragazzi. ''Hanno fatto tutto in gran segreto - racconta divertita la madre superiora - ed io ho lasciato fare, facevo finta di non sentire quei cori da stadio ma poi col passare dei giorni e con il Napoli che non arrestava la sua corsa le sorelle, e gli allievi, sono venuti allo scoperto cominciando anche a portare bandiere e striscioni per addobbare la scuola".

Le sorelle si sono anche organizzate, grazie ad un dono di uno dei genitori degli allievi, per seguire le gare trasmesse in televisione. Da giorni i ragazzi - con il permesso di suor Rosalia - vengono a scuola indossando non la divisa ma le magliette del Napoli. ''Abbiamo aspettato 30 anni questo momento - dice - e voglio che ricordino con gioia questi giorni". La scuola ora è vuota, i ragazzi sono tutti a casa in attesa della partita con l'Udinese ed allora alcune suore si riuniscono sul ballatoio dove, aiutandosi con chitarra e tamburelli, intonatissime come si conviene ad un coro gregoriano, cominciano a cantare: "Sarò con te ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione...". (ANSA).