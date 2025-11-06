Ufficiale

FIFA Awards 2025, tra i candidati ci sono anche tre azzurri! Escluso Conte

Sono state annunciate le candidature ufficiali per i FIFA Awards 2025. Tra le tante stelle del calcio mondiale spiccano anche tre giocatori del Napoli, inseriti nella lista per il Best 11 maschile, la formazione ideale della passata stagione: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay rappresentano gli azzurri tra i migliori interpreti del loro ruolo. Sorprende invece l’assenza di Antonio Conte tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’anno.

Portieri candidati

Alisson Becker (Brasile – Liverpool)

Yassine Bounou (Marocco – Al Hilal)

Diogo Costa (Portogallo – Porto)

Thibaut Courtois (Belgio – Real Madrid)

Michele Di Gregorio (Italia – Juventus)

Gianluigi Donnarumma (Italia – Paris Saint-Germain / ora Manchester City)

Fabio (Brasile – Fluminense)

John Victor (Brasile – Botafogo / ora Nottingham Forest)

Emiliano Martinez (Argentina – Aston Villa)

Edouard Mendy (Senegal – Al-Ahli)

Alex Meret (Italia – Napoli)

Kevin Mier (Colombia – Cruz Azul)

Manuel Neuer (Germania – Bayern Monaco)

Jan Oblak (Slovenia – Atletico Madrid)

David Raya (Spagna – Arsenal)

Robert Sanchez (Spagna – Chelsea)

Unai Simon (Spagna – Athletic Club)

Yann Sommer (Svizzera – Inter)

Mile Svilar (Belgio – Roma)

Wojciech Szczesny (Polonia – Barcellona)

Weverton (Brasile – Palmeiras)

Ronwen Williams (Sudafrica – Mamelodi Sundowns)

Difensori candidati

Pau Cubarsí (Spagna – Barcellona)

Marc Cucurella (Spagna – Chelsea)

Alphonso Davies (Canada – Bayern Monaco)

Giovanni Di Lorenzo (Italia – Napoli)

Ruben Dias (Portogallo – Manchester City)

Denzel Dumfries (Paesi Bassi – Inter)

Raphael Guerreiro (Portogallo – Bayern Monaco)

Achraf Hakimi (Marocco – Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (Spagna – Bournemouth / Real Madrid)

Ibrahima Konaté (Francia – Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Senegal – Al Hilal)

Jules Koundé (Francia – Barcellona)

Gabriel Magalhães (Brasile – Arsenal)

Marquinhos (Brasile – Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Nicolás Otamendi (Argentina – Benfica)

Willian Pacho (Ecuador – Paris Saint-Germain)

Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)

William Saliba (Francia – Arsenal)

Thiago Silva (Brasile – Fluminense)

Dayot Upamecano (Francia – Bayern Monaco)

Virgil van Dijk (Olanda – Liverpool)

Centrocampisti candidati

Jhon Arias (Colombia – Fluminense / Wolves)

Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)

Moisés Caicedo (Ecuador – Chelsea)

Frenkie De Jong (Paesi Bassi – Barcellona)

Bruno Fernandes (Portogallo – Manchester United)

Enzo Fernandez (Argentina – Chelsea)

Ryan Gravenberch (Paesi Bassi – Liverpool)

Joshua Kimmich (Germania – Bayern Monaco)

Alexis Mac Allister (Argentina – Liverpool)

Scott McTominay (Scozia – Napoli)

Jamal Musiala (Germania – Bayern Monaco)

João Neves (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Rúben Neves (Portogallo – Al Hilal)

Michael Olise (Francia – Bayern Monaco)

Cole Palmer (Inghilterra – Chelsea)

Pedri (Spagna – Barcellona)

Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna – Paris Saint-Germain)

Bernardo Silva (Portogallo – Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)

Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen / Liverpool)

Allenatori candidati

Javier Aguirre (Messico)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcellona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (Portogallo)

Arne Slot (Liverpool)