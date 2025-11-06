FIFA Awards 2025, tra i candidati ci sono anche tre azzurri! Escluso Conte
Sono state annunciate le candidature ufficiali per i FIFA Awards 2025. Tra le tante stelle del calcio mondiale spiccano anche tre giocatori del Napoli, inseriti nella lista per il Best 11 maschile, la formazione ideale della passata stagione: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay rappresentano gli azzurri tra i migliori interpreti del loro ruolo. Sorprende invece l’assenza di Antonio Conte tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’anno.
Portieri candidati
Alisson Becker (Brasile – Liverpool)
Yassine Bounou (Marocco – Al Hilal)
Diogo Costa (Portogallo – Porto)
Thibaut Courtois (Belgio – Real Madrid)
Michele Di Gregorio (Italia – Juventus)
Gianluigi Donnarumma (Italia – Paris Saint-Germain / ora Manchester City)
Fabio (Brasile – Fluminense)
John Victor (Brasile – Botafogo / ora Nottingham Forest)
Emiliano Martinez (Argentina – Aston Villa)
Edouard Mendy (Senegal – Al-Ahli)
Alex Meret (Italia – Napoli)
Kevin Mier (Colombia – Cruz Azul)
Manuel Neuer (Germania – Bayern Monaco)
Jan Oblak (Slovenia – Atletico Madrid)
David Raya (Spagna – Arsenal)
Robert Sanchez (Spagna – Chelsea)
Unai Simon (Spagna – Athletic Club)
Yann Sommer (Svizzera – Inter)
Mile Svilar (Belgio – Roma)
Wojciech Szczesny (Polonia – Barcellona)
Weverton (Brasile – Palmeiras)
Ronwen Williams (Sudafrica – Mamelodi Sundowns)
Difensori candidati
Pau Cubarsí (Spagna – Barcellona)
Marc Cucurella (Spagna – Chelsea)
Alphonso Davies (Canada – Bayern Monaco)
Giovanni Di Lorenzo (Italia – Napoli)
Ruben Dias (Portogallo – Manchester City)
Denzel Dumfries (Paesi Bassi – Inter)
Raphael Guerreiro (Portogallo – Bayern Monaco)
Achraf Hakimi (Marocco – Paris Saint-Germain)
Dean Huijsen (Spagna – Bournemouth / Real Madrid)
Ibrahima Konaté (Francia – Liverpool)
Kalidou Koulibaly (Senegal – Al Hilal)
Jules Koundé (Francia – Barcellona)
Gabriel Magalhães (Brasile – Arsenal)
Marquinhos (Brasile – Paris Saint-Germain)
Nuno Mendes (Portogallo – Paris Saint-Germain)
Nicolás Otamendi (Argentina – Benfica)
Willian Pacho (Ecuador – Paris Saint-Germain)
Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)
William Saliba (Francia – Arsenal)
Thiago Silva (Brasile – Fluminense)
Dayot Upamecano (Francia – Bayern Monaco)
Virgil van Dijk (Olanda – Liverpool)
Centrocampisti candidati
Jhon Arias (Colombia – Fluminense / Wolves)
Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)
Moisés Caicedo (Ecuador – Chelsea)
Frenkie De Jong (Paesi Bassi – Barcellona)
Bruno Fernandes (Portogallo – Manchester United)
Enzo Fernandez (Argentina – Chelsea)
Ryan Gravenberch (Paesi Bassi – Liverpool)
Joshua Kimmich (Germania – Bayern Monaco)
Alexis Mac Allister (Argentina – Liverpool)
Scott McTominay (Scozia – Napoli)
Jamal Musiala (Germania – Bayern Monaco)
João Neves (Portogallo – Paris Saint-Germain)
Rúben Neves (Portogallo – Al Hilal)
Michael Olise (Francia – Bayern Monaco)
Cole Palmer (Inghilterra – Chelsea)
Pedri (Spagna – Barcellona)
Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)
Fabián Ruiz (Spagna – Paris Saint-Germain)
Bernardo Silva (Portogallo – Manchester City)
Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)
Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen / Liverpool)
Allenatori candidati
Javier Aguirre (Messico)
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Barcellona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Roberto Martinez (Portogallo)
Arne Slot (Liverpool)
