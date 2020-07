FIFA si complimenta con Osimhen: "Da protagonista al Mondiale U17 ad acquisto più importante del Napoli"

Il passaggio di Victor Osimhen al Napoli ha avuto una cassa di risonanza importante, fosse soltanto per le enormi cifre in ballo. Anche la FIFA, sui social, ha voluto fare l'in bocca al lupo al bomber nigeriano dopo l'ufficialità: "Da protagonista nel Mondiale U17 con la Nigeria nel 2015 a diventare l'acquisto più importante della storia del Napoli. Ti auguriamo tutto il meglio in questo nuovo capitolo della tua carriera, Victor!", si legge su Twitter.

✨ From starring at the #U17WC with @NGSuperEagles 🇳🇬 in 2015 to becoming @en_sscnapoli's marquee signing



All the best in this next chapter of your career, Victor! pic.twitter.com/TCOqOJm2U8