FIFA The Best, è Messi il miglior calciatore: CR7 ancora a mani vuote dall'arrivo alla Juve

Al Teatro alla Scala è arrivato il momento conclusivo della premiazione che assegna i prestigiosi FIFA Football Award. È Lionel Messi il The Best FIFA Men's Player. Al contrario di ogni previsione, infatti, è l'argentino il miglior giocatore dell'ultima stagione. Messi, sul palco tra fischi e applausi, batte Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. La verità è che penso che i premi individuali sono una cosa secondaria, prima viene il collettivo. Però è unico vedere mio figlio qui, è straordinario poter dividere questa gioia con lui", il discorso di ringraziamento dal palco dell'attaccante del Barcellona.