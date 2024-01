FIFA The Best, Osimhen e Kvaratskhelia in Top 10: i voti di Rrahmani e Spalletti

Durante la cerimonia FIFA The Best Awards 2023, sono stati votati il miglior allenatore e calciatore dell'anno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la cerimonia FIFA The Best Awards 2023, sono stati votati il miglior allenatore e calciatore dell'anno. Incaricati dei voti i capitani e gli allenatori di tutte le nazionali, un giornalista per nazione e gli spettatori registrati al sito FIFA. I premi sono stati vinti da Guardiola e Messi, ma appaiono dei volti azzurri in classifica. Nella Top 10 del FIFA The Best Men's player 2023, appare Osimhen al quinto posto e Kvaratskhelia al decimo posto. Nel premio come miglior allenatore, Spalletti è stato secondo solo al vincitore Guardiola.

Di seguito i voti più interessanti.

Voti di Amir Rrahmani, capitano del Kosovo:

-1 Osimhen

-2 Kvaratskhelia

-3 Messi

Voti di Luciano Spalletti, allenatore dell'Italia:

-1 Messi

-2 Mbappé

-3 Osimhen

Voti di Roberto Mancini, allenatore dell'Arabia Saudita:

-1 Mbappé

-2 Haaland

-3 Osimhen

Voti di Guram Kashia, capitano della Georgia:

-1 Messi

-2 Mbappé

-3 Kvaratskhelia

Voti di Ahmed Musa, capitano della Nigeria:

-1 Osimhen

-2 Messi

-3 Haaland