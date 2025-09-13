Ufficiale Fiorentina-Napoli, annunciate le formazioni: quante sorprese per Conte!

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, valido per la terza giornata di Serie A. Negli azzurri, Antonio Conte cambia tra i pali preferendo Milinkovic-Savic, in difesa la coppia inedita Beukema-Buongiorno con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. A centrocampo ci sono i Fab Four insieme a Politano, mentre in attacco a sorpresa Hojlund vince il ballottaggio con Lucca. Sponda viola, Stefano Pioli dà fiducia al 3-5-2 scegliendo Sohm per rimpiazzare l'infortunato Gudmundsson; davanti sarà Dzeko a fare coppia con Kean.

Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.