Fiorentina-Napoli, settore ospiti: l'esito della riunione di ieri

Mancano sette giorni alla gara tra Fiorentina e Napoli, quando il Franchi riaprirà le porte a squadra e tifosi. Ieri pomeriggio - riferiscono i colleghi di Firenzeviola.it - si è riunito il comitato per la sicurezza degli spettacoli (partite comprese) in prefettura, con le forze dell'ordine coinvolte. Si aspettava una risposta soprattutto sul settore ospiti, se dare l'ok ai tifosi del Napoli ed in che numero (si ventilava la possibilità di aumentare il numero di biglietti disponibili per il settore ospiti.

Al termine della riunione, però, non c'è stata fumata bianca in un senso o nell'altro. Nella giornata di ieri dunque è stata fatta semplicemente una prima analisi ma non sarebbero state assunte determinazioni. Novità si attendono dunque nelle prossime ore mentre la gara tra i viola e gli azzurri si avvicina.