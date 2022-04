Fiorentina, solo un clean sheet in trasferta: viola terzultimi in Serie A, il dato

Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina

Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata fuori casa in uno stesso massimo campionato dal finale della stagione 2009/10 (13 in quel caso).