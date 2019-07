"Firmami la maglia, è il mio compleanno!", Ghoulam risponde al tifoso e gli dà appuntamento in hotel

A Napoli Faouzi Ghoulam sta bene, forse proprio perché è molto simile alla sua gente. Un tifoso ha scritto al terzino algerino su Twitter, lamentandosi del fatto che non riuscisse a farsi autografare la maglia, malgrado fosse in quel di Dimaro. E così, col cuore d'oro, l'ex Saint-Etienne gli ha dato appuntamento all'esterno dell'Hotel Rosatti, poco prima dell'allenamento, per soddisfare la sua richiesta. Il supporter fortunato è andato subito in visibilio, ringraziando più di una volta Ghoulam, che ancora una volta dimostra la sua vicinanza ai tifosi.

E niente, non riesco a farmi firmare la maglia da @GhoulamFaouzi. E pensare che sto a 100metri da lui..... — massimo (@max69na) 8 luglio 2019

E pure il mio compleanno @GhoulamFaouzi 😘 — massimo (@max69na) 8 luglio 2019