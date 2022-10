Flop Pirlo al Karagumruk: terzultimo e con la peggior difesa, la panchina inizia a traballare

Situazione complicata per Andrea Pirlo in Turchia. Dopo 8 giornate di campionato il suo Karagumruk è terzultimo in classifica

TuttoNapoli.net

© foto di Pool/Image Sport

Situazione complicata per Andrea Pirlo in Turchia. Dopo 8 giornate di campionato il suo Karagumruk è terzultimo in classifica, con un solo successo all'attivo e ben 17 reti subite, peggior difesa al pari dell'Alanyaspor (che ha però una gara in più). La panchina del tecnico italiano inizia a scottare, come riporta la stampa turca. Nell'ultimo incontro, giocato col Fenerbahçe in trasferta, è arrivato un rocambolesco ko nei minuti di recupero per 5-4. "Non ho mai visto niente di simile in vita mia" ha commentato lo stesso Pirlo in conferenza stampa.