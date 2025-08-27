Ufficiale Florenzi annuncia il ritiro: "Il pallone sarà sempre parte di me"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Alessandro Florenzi si ritira. Lo fa a 34 anni e dopo aver vinto l'Europeo del 2021 con la maglia dell'Italia e un campionato con il Milan nella stagione 2021-'22. L'annuncio arriva tramite i suoi canali social con una lettera dedicata al pallone. "Grazie di tutto, amico mio - inizia il giocatore - Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all'ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Florenzi ringrazia l'agente, Alessandro Lucci, poi ogni compagno, allenatore e dirigente avuto nel corso della propria carriera perché "giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore". Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me". Florenzi conclude: "Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me". (ANSA).