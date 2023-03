FOTO - "Basta buffonate", striscione contro l'inno cantato da D'Alessio e Clementino:

Striscione polemico in quel di Malta per l'esecuzione dell'Inno di Mameli a cura di Gigi D'Alessio e Clementino andata in scena giovedì sera a Napoli.

Strisciano polemico in quel di Malta per l'esecuzione dell'Inno di Mameli a cura di Gigi D'Alessio e Clementino andata in scena giovedì sera al Diego Armando Maradona di Napoli. Nella curva dello stadio occupata dai tifosi azzurri è infatti apparso questo striscione: "23/03. Basta buffonate, l'inno va rispettato". Il riferimento è alla versione dell'inno Nazionale proposta giovedì scorso dai due cantanti napoletani.