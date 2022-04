FOTO - Callejon vince ma non festeggia: il bel gesto a fine partita verso gli ex compagni

José Maria Callejon è ancora fortemente legato a Napoli e al Napoli. E lo testimonia - una volta ancora - un gesto al termine del match di ieri.

© foto di www.imagephotoagency.it

José Maria Callejon è ancora fortemente legato a Napoli e al Napoli. E lo testimonia - una volta ancora - un gesto al termine del match di ieri. L'esterno della Fiorentina, invece di festeggiare il successo con i compagni, al fischio finale di Mariani è corso subito dagli azzurri (ieri in rosso) per rincuorarli. Abbracci, qualche parola consolatoria. Tutto dopo il bell'applauso del Maradona al suo ingresso in campo. Certi amori non finiscono.