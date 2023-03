FOTO - Clamoroso a Milano: c'era un terzo tocco di mano di Vlahovic sfuggito a tutti!

Non solo quello di Rabiot e subito dopo quello di Vlahovic. C'è un terzo tocco di mano nell'azione della Juve che ha portato al gol di Kostic

Non solo quello di Rabiot e subito dopo quello di Vlahovic. C'è un terzo tocco di mano nell'azione della Juve che ha portato al gol di Kostic, quello decisivo per la vittoria sul campo dell'Inter. Sui social diverse moviole e video a conferma di questo ennesimo fallo non ravvisato né da Chiffi né da chi era al Var. Come si vede dalla foto Vlahovic ha braccia larghe che usa per arpionare un pallone. Poi l'azione proseguirà coi tocchi noti di Rabiot e del serbo. Tutti hanno visto tranne gli arbitri.