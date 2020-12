FOTO - Dalma Maradona si scaglia contro l'avv. Morla: "Topo immondo!"

"Topo immondo!". Durissimo sfogo sui social di Dalma Maradona contro il legale e amico del padre Morla. A scatenare l'ira della donna, una serie di vecchi audio e video del padre filtrati alla stampa.

"Mi hanno chiamato amici giornalisti per rivelarmi che Matias continua a mandargli vecchi audio di mio papà. Se fosse davvero stato suo amico, smetterebbe di esporlo in questo modo. Sei un topo immondo. La tua giustizia sarà sociale. Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei miserabili come te. Tutti sanno come sono andate le cose. Piuttosto mettici la faccia e rispondimi, codardo. Ma io non mi fermerò" ha tuonato Dalma.