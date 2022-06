FOTO - In ritiro con l'Under 21, Zanoli e Gaetano incontrano il Club Napoli Lussemburgo

Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano sono impegnati in questi giorni con la Nazionale Under 21.

Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano sono impegnati in questi giorni con la Nazionale Under 21, che in nelle ultime ore ha fatto tappa in Lussemburgo. L'occasione giusta per i due calciatori azzurri per incontrare il Club Napoli Lussemburgo. Di seguito gli scatti.