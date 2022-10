FOTO - Kvara in maglia Galatasaray: fu ad un passo nel 2020, ma non bastarono 15mln

Curiosa immagine pubblicata dall'account Twitter 'Georgian Footy'. Protagonista, chiaramente, Khvicha Kvaratskhelia. Si vede l'ex Dinamo Batumi con la maglia del Galatasaray. Nel 2020 Kvara fu a un passo dal trasferirsi in Turchia, ma non bastarono 15 milioni di euro. Offerta rifiutata dal Rubin Kazan.

Did you know, @GalatasaraySK had their €15M offer for Kvaratskhelia rejected back in 2020.



The world would've been a different place if that deal went through I reckon. pic.twitter.com/g8pBW13dYE