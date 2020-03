FOTO - "Restate a casa", il messaggio di Caputo in Sassuolo-Brescia, l'ultima gara prima dello stop

Prosegue l'emergenza Coronavirus che tiene in apprensione tutta l'opinione internazionale, soprattutto su suolo italiano. Il calcio, per il momento, prosegue anche se le ultime arrivate dal Coni sembra portare verso la sospensione fino al 3 aprile. Cosi in campo, in questo momento, ci sono Sassuolo e Brescia che chiuderanno il week end calcistico. A firmare il vantaggio dei neroverdi è stato Ciccio Caputo, che ha mostrato un foglio durante l'esultanza dedicato proprio all'emergenza Coronavirus: "Andrà tutto bene! #restateacasa".