FOTO - Stadio Patini, settore Distinti sold-out: aperta anche la Curva

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Ottavo giorno di preparazione estiva del Napoli a Castel di Sangro. Allenamento mattutino per gli azzurri allo stadio Patini che vede per la prima volta il settore Distinti completamente sold-out. Tutto esaurito dunque, aperta per la prima volta anche la Curva per consentire ai tifosi di assistere alla sessione mattutina. Di seguito lo scatto dei nostri inviati.