FOTO - Web store Sscn, disponibili altri prodotti: in vendita maglia d'allenamento e polo

Sono disponibili altri prodotti sul web-store ufficiale del Napoli che probabilmente si arricchirà man mano nei prossimi mesi. In attesa di tute ed altro materiale ufficiale, nelle ultime ore sono disponibili le maglie d'allenamento blu - che i tifosi hanno potuto ammirare in questi mesi negli scatti delle sedute a Castel Volturno - oltre alla t-shirt di rappresentanza in blu e la polo in bianca.