"Fratm!", De Bruyne esulta in napoletano con Mazzocchi

"Fratm!", De Bruyne esulta in napoletano con Mazzocchi
Oggi alle 21:30Notizie
di Antonio Noto

La “BordoCam” di DAZN, curata da Davide Bernardi, ha catturato un momento speciale dopo il gol di Anguissa contro il Cagliari al 95’. Tutta la panchina del Napoli esplode di gioia e Kevin De Bruyne, trascinato dall’emozione, sorprende i tifosi con un siparietto inedito.

Incrociando lo sguardo di Pasquale Mazzocchi, il fuoriclasse belga lo abbraccia gridandogli in napoletano “Fratm!”, scatenando l’entusiasmo dei compagni. Un gesto che conferma la piena integrazione di KDB nello spogliatoio azzurro.