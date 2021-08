Futuro incerto per Insigne e Koulibaly: cosa dicono i bookmakers?

Aria nuova in casa Napoli con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. L’allenatore toscano sta già plasmando la squadra secondo i suoi dettami in queste prime settimane di ritiro, già pronta a grandi linee al suo tanto caro 4-2-3-1. I tifosi si aspettano una stagione di riscatto da parte della società azzurra, che punta inizialmente ad entrare nelle prime quattro posizioni che garantiscono l’accesso alla tanto amata Champions League, sfumata nell’ultima giornata dello scorso campionato contro il Verona. Diverse sono già le voci di mercato, con il ds Giuntoli ed il club che cercheranno di rinforzare una rosa già ottima, ma che necessita di qualche ulteriore innesto.

Un mercato in entrata che ovviamente dipende anche dal futuro di due colonne del Napoli degli ultimi anni: Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly.

La situazione del numero 10 della nazionale fresca campione d’Europa è ingarbugliata: per quanto riguarda il rinnovo le parti appaiono distanti e l’ipotesi di una cessione imminente per non perdere il calciatore a parametro zero nel 2022, si fa sempre più plausibile. Da ormai 9 anni Insigne veste la maglia da titolare nello scacchiere azzurro, ma mai come quest’anno il talento di Frattamaggiore sembra lontano da un ulteriore rinnovo, e la situazione non può che preoccupare i tifosi azzurri.

Di tutt'altro avviso, per ora, sono i vari bookmakers: secondo una lista dei nuovi siti scommesse in Italia, risulta improbabile una cessione di Insigne entro la fine della finestra estiva di mercato. La riconferma al Napoli è ancora abbastanza certa a quota 1.10, mentre l’addio viene quotato 12 volte la posta. Questi primi giorni di agosto saranno decisivi: il neo campione d’Europa è atteso a Castel Volturno prima della partenza (il 5) per la seconda fase del ritiro, a Castel di Sangro. Ciò che è certo, è che questa storia verrà risolta in prima persona dai diretti interessati, capitano e presidente, magari il prima possibile, prima che, come l’ormai famoso tiro a giro, la situazione prenda una traiettoria imparabile.

Discorso differente per Koulibaly: il difensore senegalese potrebbe voler lasciare Napoli per iniziare una nuova sfida, con molta probabilità all’estero, dopo 7 anni eccezionali al servizio della causa azzurra. Giuntoli non chiude alla cessione ma chiede almeno 50 milioni. Nei giorni scorsi il Manchester United, - tra le favorite secondo i bookmakers inglesi per aggiudicarsi il calciatore - ha sondato la disponibilità del ragazzo a trasferirsi in Premier. L'unica squadra ad aver presentato un’offerta ufficiale al Napoli è invece l'Everton, con una proposta di circa 35 milioni, giudicata troppo bassa dai partenopei. Più defilato invece il Bayern. Il difensore gode della grande stima di Spalletti che, nei giorni scorsi, ha dichiarato di esser pronto ad “incatenarsi” pur di tenere Kalidou Koulibaly a Napoli, sapendo di avere a disposizione uno dei migliori difensori della Serie A.

Voci di mercato che impattano anche le quote antepost per la vittoria della Serie A 2021/22. Se a fine maggio il Napoli non era molto lontano da Inter, Juventus e Atalanta, ora la posizione dei partenopei risulta più defilata, precedendo di poco la nuova Roma di Josè Mourinho. Insigne e Koulibaly sono ancora calciatori del Napoli, ma il Napoli perde quota: una loro partenza farebbe diminuire ancora di più la competitività e le chance di titolo per il club.

Tuttavia le recenti difficoltà economiche dell’Inter e la conseguente cessione dell’uomo immagine nerazzurro Romelu Lukaku, potrebbe anche candidare il Napoli come prima alternativa alla Juventus per la conquista del titolo.

Intanto, prosegue nel migliore dei modi il precampionato degli azzurri. Dopo le vittorie contro Bassa Anaunia e Pro Vercelli, la formazione di Luciano Spalletti ha vinto anche la prestigiosa amichevole contro il Bayern Monaco.

All'Allianz Arena gli uomini di Spalletti si sono imposti sui tedeschi con un netto 3-0 e, nonostante sia pur sempre calcio d'estate, risultati del genere fanno ben sperare per questo nuovo inizio di stagione.

Migliore in campo Victor Osimhen, autore della doppietta che ha indirizzato il match a metà del secondo tempo. Il nigeriano, in entrambi i casi, ha sfruttato una disattenzione della retroguardia del Bayern per battere Ulreich. Osimhen sale così a sette gol nel precampionato, lanciando un segnale forte a tutti i suoi tifosi: dopo una prima stagione di adattamento, l’acquisto più costoso della storia del club, è pronto a prendersi il Napoli sulle spalle.

Nei minuti finali ci ha pensato Machach a chiudere il match, siglando la terza rete a favore degli azzurri. Segnali positivi arrivano non soltanto dall'attacco, ma da tutta la squadra. Solida prestazione anche in difesa e a centrocampo.