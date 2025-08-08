Garnacho-Chelsea, c'è l'accordo: ora i Blues trattano con lo United per la chiusura

vedi letture

Alejandro Garnacho, in uscita dal Manchester United, ha raggiunto un accordo con il Chelsea. Il giocatore, seguito dal Napoli a gennaio, ha sempre messo in pole i Blues per il suo futuro. Ora partiranno le trattative con lo United. Lo rivela su X Fabrizio Romano.

Alejandro Garnacho piaceva al Napoli già da gennaio come sostituto di Kvaratskhelia. Trattativa lunga ma alla fine nulla di fatto, prezzi elevati e, soprattutto, richiesta del giocatore eccessiva. Oggi la sua priorità è restare in Premier League e il Chelsea si avvicina.