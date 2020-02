Gattuso deve invertire un altro trend: i numeri al San Paolo non gli sorridono

Il Napoli è in netta ripresa e l'ultima serie positiva di risultati lo testimonia, ma c'è un trend da invertire rapidamente per Rino Gattuso. Fin qui ha vissuto grandi notti al San Paolo, come quella contro la Juventus, ma i numeri non gli sorridono. Da quando s'è seduta sulla panchina azzurra, infatti, l'allenatore calabrese ha collezionato ben quattro sconfitte a Fuorigrotta su un totale di cinque partite di campionato. Col Torino la chance per cominciare a migliorare anche questa statistica.