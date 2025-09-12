Gattuso non può perdersi Fiorentina-Napoli: 13 giocatori italiani dal 1'

Fiorentina-Napoli made in Italy. La sfida tra due delle realtà più competitive del nostro calcio potrebbe proporre addirittura l'utilizzato di 13 calciatori italiani su 21 dal primo minuto. Da un lato Pioli con Comuzzo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fagioli, Piccoli e Kean; dall'altro Conte con Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Spinazzola, Politano e Lucca. Una partita che il commissario tecnico Gennaro Gattuso proprio non potrà perdersi: di questi tempi il 62% di calciatori italiani in campo dal primo minuto in una sfida di questa importanza è decisamente una rarità.

Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18