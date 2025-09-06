Prima pagina

Gazzetta dello Sport celebra la nazionale: "L'Italia spacca"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"L'Italia spacca" è il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria della nazionale sull'Estonia. È iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Rino Gattuso da commissario tecnico della Nazionale italiana. Netto 5-0 degli Azzurri a Bergamo contro l’Estonia con tutti i gol arrivati nel secondo tempo: Kean, doppietta di Retegui, gol di Raspadori, gol di Bastoni per il successo azzurro. 