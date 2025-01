Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte, l'Inter e un duello scudetto al veleno"

Sono due gli argomenti riportati in primo piano sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Nemici miei", in riferimento ad Antonio Conte e l'Inter, per un duello Scudetto al veleno. Una sfida tra Lautaro e il suo grande ex allenatore ora al Napoli: "Sarà bellissimo", garantisce l'argentino. Nel frattempo il club partenopeo intende rinforzarsi nel mercato invernale e dopo l'addio di Kvaratskhelia avanza e vuole stringere per Garnacho. Al momento l'offerta si attesta sui 50 milioni.

Ma anche un primo piano sulla Champions League: "Facciamo i conti", intitola in taglio alto, riguardo Juve e Atalanta che si lanciano all'arrembaggio degli ottavi. Sulla loro strada Sturm Graz e Club Brugge.