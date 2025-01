Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Dum Dum Inter, show in Supercoppa"

Le semifinali di Supercoppa italiana sono l’argomento principale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport. Nel match di ieri l’Inter ha battuto per 2-0 l’Atalanta e proverà a difendere il titolo di campione in carica contro la vincente della gara di questa sera tra Juventus e Milan. A decidere il match la doppietta di Dumfries, che regala ad Inzaghi l’ennesimo successo contro Gasperini, che per l’occasione ha messo in mostra un'Atalanta particolarmente rimaneggiata, con Scalvini a centrocampo e Zaniolo ad agire da unica punta.