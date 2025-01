Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ideona Milan: Joao Felix. Cambiaso lascia la Juve?"

"Ideona Milan" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in merito al mercato rossonero e al nuovo nome che si fa per l'attacco. Sergio Conceicao vuole Joao Felix. Se Rashford dice no, allora il portoghese sarebbe l'alternativa. Intanto c'è attesa per Walker.