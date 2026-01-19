Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Lang e Lucca verso l’addio, il Napoli va su En-Nesyri"

Lang e Lucca verso l’addio, il Napoli va su En-Nesyri. Questo è quanto si legge sul club azzurro sulla prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il mercato del Napoli entra in una fase decisiva con gli addii di Noa Lang e Lorenzo Lucca prende sempre più quota il nome di Youssef En-Nesyri, individuato come il profilo ideale per completare il reparto offensivo.