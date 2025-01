Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, via Morata per Gimenez. Motta, ora se sbagli paghi"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan, che potrebbe cambiare completamente look al proprio attacco negli ultimi giorni di mercato. La dirigenza rossonera, infatti, dopo aver mandato in prestito a Monza il giovane Camarda, sarebbe ormai in procinto di salutare dopo soli sei mesi Alvaro Morata. Per l'attaccante spagnolo si fa sempre più largo l'ipotesi di un approdo al Galatasaray, per sostituire l'infortunato Icardi. Con la cessione di Morata il Milan andrebbe a puntare con forza su Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord.