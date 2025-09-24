Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Napoli, ansia Buongiorno"

"Ridi Milan": così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. In Coppa Italia il Milan travolge il Lecce (3-0), rimasto presto in dieci, e ritrova gol e fiducia. A segno Gimenez, che si è finalmente sbloccato, e Nkunku che ha illuminato San Siro con giocate di classe. Ora la squadra di Pioli è attesa da una sfida molto più probante contro la Lazio.

Napoli, ansia verso San Siro. A Napoli c'è preoccupazione: per Alessandro Buongiorno: il difensore è in dubbio per la sfida di domenica contro il Milan. Conte rischia di dover ridisegnare la difesa in una partita chiave contro la squadra di Allegri.