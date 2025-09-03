Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Napoli premia Anguissa, rinnovo in arrivo"

Il mercato non ha portato nell’Inter la rivoluzione tanto attesa. A parte Sucic, il resto della squadra è sempre lo stesso. A partire dal modulo, quel 3-5-2 di ‘inzaghiana memoria’ che era stato provato anche a cambiare provando a prendere Lookman, prima che i sogni interisti incontrassero la volontà ferrea dell’Atalanta. E allora ora serve che Chivu prenda in mano la squadra e ci metta qualcosa di suo.

“Prenditi l’Inter” è l’invito che La Gazzetta dello Sport questa mattina fa al tecnico rumeno, con Sacchi che dice: “Non è ancora la sua squadra e non è più la quella di Inzaghi”.

Piccolo spazio dedicato anche al Napoli sulla prima della rosea, in riferimento al grande momento che sta vivendo Frank Anguissa. "Napoli premia Anguissa, rinnovo in arrivo" scrive il quotidiano.