Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scaroni: Sarà un nuovo Milan"

vedi letture

L'intervista esclusiva al presidente del Milan Scaroni è l’argomento principale che trova posto nella prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il presidente rivela che il prossimo anno sarà un nuovo Milan, a partire dalla figura del ds dove ieri ha visto un clamoroso ribaltone. Sembrava ormai tutto fatto, ma alla fine non sarà Fabio pratici a ricoprire il ruolo che il club rossonero ha vacante.

Intanto la squadra questa sera sarà chiamata all’ultima chiamata per il treno Europa, accogliendo a San Siro la Fiorentina con fischio di inizio ore 20:45. Per i padroni di casa saranno da valutare le condizioni di Reijnders che nella giornata di ieri ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento a causa di un problema intestinale. I viola invece dovranno fare a meno di Gosens, alle prese con un fastidio ad un ginocchio e per questo non convocato da Palladino.