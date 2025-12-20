Gazzetta dello Sport: "Solita Inter, Bologna ride"

Prima pagina

"Solita Inter, Bologna ride" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura in merito alla sconfitta dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Dopo l'uno a uno nei tempi regolamentari, decisivi i calci di rigore. Errori dei nerazzurri Bastoni, Barella e Bonny. Immobile firma il 4-3 e regala la storica finale ai rossoblù di Italiano. Chivu eliminato.