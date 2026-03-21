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Edo De Laurentiis e Bianchini in visita alla Napoli Tennis Cup: il motivo

Edo De Laurentiis e Bianchini in visita alla Napoli Tennis Cup: il motivo
Oggi alle 20:30Notizie
di Davide Baratto
Edo De Laurentiis e Bianchini alla Guerri Napoli Tennis Cup: maglia azzurra personalizzata in omaggio a Wawrinka, tre volte campione Slam

Edoardo De Laurentiis e Tommaso Bianchini hanno fatto visita alla Guerri Napoli Tennis Cup per rendere omaggio ad un grandissimo tennista. Stanislas Wawrinka, tre volte campione al Grande Slam, ha ricevuto una maglia azzurra personalizzata con la numero 41 dalle mani del Vice Presidente e del Direttore Generale Area Business del club. Di seguito la foto.