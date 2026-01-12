Prima pagina
Gazzetta dello Sport su Inter-Napoli: "Belle forti"
TuttoNapoli.net
"Belle forti": questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina. I nerazzurri colpiscono, ma trovano davanti un avversario che risponde colpo su colpo, trascinato da un McTominay dominante, capace di prendersi la scena e di tenere in equilibrio una partita ad altissima intensità.
Il messaggio, però, è chiaro: il Napoli c’è. Chivu lo sintetizza con una frase che pesa come un manifesto: “Sarà duello fino alla fine”. La classifica resta corta, la vetta vicina, e questo pareggio non chiude nulla. Anzi, rilancia la corsa.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
